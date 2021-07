Astuces pour savoir qu’un homme timide et introverti est amoureux de vous

Il est souvent difficile de connaitre les sentiments d’un homme timide et introverti. Mais, en observant certains signes essentiels, vous avez la possibilité de découvrir les sentiments cachés de votre prétendant timide et introverti. Zoom sur ces signes révélateurs d’amour.

Tenir compte du regard

Pour avoir la certitude qu'un homme timide et introverti est amoureux de vous, vous pouvez vous appesantir sur le contact visuel. Puisque les hommes timides adorent fixer les femmes, qui les attirent et les intéressent. Ainsi, quand vous êtes en compagnie de votre prétendant timide, cherchez à savoir s'il a constamment le regard posé sur vous à votre insu. De même, évitant généralement que vos regards se croisent, l'homme introverti et timide essaye de cacher ses sentiments soit en fixant son assiette ou d'autres objets, soit en détournant simplement son regard. Plus intéressant, pour confirmer vos soupçons, vous pouvez chercher à savoir s'il a l'habitude de regarder les autres filles de la même manière.

Privilégier le contact physique et la nervosité

Pour savoir si un homme timide et introverti éprouve des sentiments à votre égard, il est capital de faire attention au contact physique. Les hommes timides préfèrent rester éloignés des personnes auxquelles, ils sont amoureux pour ne pas se sentir mal à l’aise suite à certains gestes notamment les accolades. Ils adorent plus les échanges par téléphone et sont intéressés par tout ce qui vous concerne.

En dehors du contact physique, l’autre critère à ne pas négliger est la nervosité. Un homme timide et introverti en présence de la femme dont il est amoureux peut développer plusieurs symptômes de nervosités. En dehors de la nervosité, votre partenaire timide peut présenter non seulement des mains moites, mais bégayer également. De plus, en utilisant parfois des phrases maladroites, l’homme timide introverti transpire et passe régulièrement la main dans les cheveux quand vous êtes en sa compagnie. Outre la transpiration, quand vous êtes à ses côtés, votre prétendant timide est principalement anxieux et éprouve des difficultés à s’exprimer aisément.