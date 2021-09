Assurance vie : tout savoir à ce sujet

Vous avez une fois au moins déjà entendu parler de l’assurance vie mais à ce jour, vous ne savez toujours pas ce qu’elle signifie, comment elle se présente ni ce qu’elle englobe. Nous nous chargerons de vous faire lire un article complet qui satisfera votre curiosité à ce sujet.

Qu’est-ce qu’une assurance vie ?

L'assurance-vie est essentiellement un contrat entre une compagnie d'assurance et un assuré par lequel la compagnie s'engage à payer un montant stipulé en cas de décès de l'assuré. De cette façon, il est possible de protéger les personnes que vous aimez, telles que vos enfants, votre conjoint en cas d'absence de l'assuré et de ses ressources.

Si vous voulez mieux cerner l’explication sur l’assurance vie, vous devez comprendre qu’il en existe de nombreux types, avec des prix et des couvertures différents, avec des droits et des obligations différents. Les plus courantes sont les assurances décès ou risques, qui versent au bénéficiaire un capital qui est perçu en une seule fois ou sous forme de revenu si l'assuré décède avant la fin du contrat.

La forme d'assurance-vie la plus répandue est l'assurance-vie temporaire renouvelable. Au début, la hausse n'est pas grande, mais après 55 ans les augmentations annuelles ont leur importance. En raison de son importance vous devez bien vous renseigner avant de souscrire à une telle assurance.

Quelles sont donc les renseignements à avoir avant de souscrire une assurance vie ?

Parlez à votre agent d'assurance, il pourra vous aider à évaluer vos besoins en assurance et vous renseigner sur les produits disponibles. Quelle part des revenus de votre famille produisez-vous ? Comment votre famille couvrira-t-elle les dépenses finales et les dettes à votre décès ?

Votre réponse à ces questions, décidera de la couverture dont vous avez besoin, pour combien de temps et combien vous pouvez vous permettre. Avant d'acheter une police d'assurance-vie, assurez-vous que vous pouvez gérer le paiement de la prime. Demandez à votre agent une ventilation annuelle des valeurs ou des avantages impliqués.